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सुंदर शहर बनारस

Ankit Kumar

Ankit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सबसे सुंदर शहर कौन है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों आज सभी मौन हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुंदर शहर बनारस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जहां हर रस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यात्म की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांस्कृतिक नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐतिहासिक नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यिक नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बौद्ध की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैन की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिल्प कला की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिल्क साड़ी की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीत कला की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबीर की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतेंदु की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमचंद की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रसाद की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रविदास की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूमिल की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम चंद्र शुक्ल की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी नाथ सिंह की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नामवर सिंह की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज कुमार की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोक्ष की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगल में बलिया सारनाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस नगरी में मंदिर विश्वनाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालवीय जी की कर्म स्थली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नरेंद्र मोदी की कर्म स्थली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मर्म स्थली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां काशी विद्यापीठ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां काशी विश्व विद्यालय है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां अनेक चिकित्सालय हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां बाटी चोखा मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जलेबी कचौड़ी मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर यहां मनवा खिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
44 मिनट पहले

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