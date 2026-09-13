क्यों मरुं मैं?

किसी के तन पर क्यों मरूं मैं?

क्यों न अपने वतन पर मरूं मैं?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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25 मिनट पहले