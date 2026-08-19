खुश भी रहा करो

मुस्कुरा बहुत रहे हो

हंस भी बहुत रहे हो

खुश भी रहा करो

केवल मुस्कुराते ही न रहा करो।

- सहज कुमार

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एक घंटा पहले