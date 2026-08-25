झुको मत

जितना झुकोगे,उतना झुकाएगा जमाना

गिरने पर नहीं उठाएगा जमाना

गिर कर खुद उठो,उठ जाएगा जमाना

गिरे रहोगे तो और गिराएगा जमाना।



- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'



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4 घंटे पहले