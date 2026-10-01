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ओ रे लम्हे

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            ओ रे लम्हे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ रे लम्हे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कहीं मत जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर थम जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज न जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में कुछ मिठास-सी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन आँखों में जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई प्यारी-सी आस-सी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लबों पर सजी ये मुस्कान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही सजी रहने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में जो मीठी-सी धुन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मुझे उसे कहने दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ रे लम्हे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कहीं मत जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर थम जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अपनों के बीच बैठा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वक्त भी अपना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन रिश्तों की गर्माहट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुख कहीं खो गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता-सी नरमी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन जैसी हँसी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने हैं पास मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी ही तो खुशी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सूरज जल्दी ढले आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शाम कहीं से आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न इन हँसते चेहरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त की परछाईं छाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल मिला है आज हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे जी भरकर जी लेने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की चिंता कल पर छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को आज ही रहने दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ रे लम्हे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कहीं मत जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन धड़कनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और ठहर जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन जाने कल क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन यहाँ, कौन कहाँ होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके हिस्से धूप आएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके हिस्से छाँव होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज मिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद फिर कभी न मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हाथ अभी हाथ में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद फिर यूँ साथ न मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ऐ वक्त...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ज़रा ठहर जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन पलों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बाँहों में भर जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर तेरा चलना ही नियति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आज कुछ धीमे चलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन आँखों में बसे सपनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर और पलने देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जाना हो जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर आज की इस शाम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों में हमेशा के लिए बस जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ रे लम्हे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कहीं मत जा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन हँसी के पलों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही गुजरने मत दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ने जो पाया है आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बिखरने मत दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर थम जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर ठहरना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी फितरत में नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इतना कर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज की ये शाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे चेहरे की ये मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का ये साथ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लौट आना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक पल के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ रे लम्हे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कहीं मत जा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर थम जा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर थम जा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थम जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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