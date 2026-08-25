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आहट की प्रतीक्षा

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            आहट की प्रतीक्षा —
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंथ निहारी थकी अँखियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ हुई, फिर रात हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार खड़ा मन पूछ रहा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब पूरी वह बात हुई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आहट कितनी सुनती हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आहट में तुम लगते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी राहों के सन्नाटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके-चुपके कुछ कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जला है देहरी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में अँधियारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पुकारा उम्र भर मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही आज भी क्यों किनारा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने किस मोड़ पर आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक गई मेरी जीवन-गाथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द सभी अधरों पर ठहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन बना मन का हर नाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आते तो शायद फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग भरते इन आँखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे सावन गीत सुनाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सूनी साँसों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रतीक्षा भी प्रेम ही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मन आज समझ पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन मिले या विरह मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमको ही अपनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंथ निहारी थकी अँखियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी आशा मरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरी पंक्ति कहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की कहानी पूरी नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
© अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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