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बीच में दीवार खड़ी

Anil Kumar

Anil Kumar

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                            बीच में खड़ी यह दीवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई रोक नहीं—एक पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिसका कोई दायरा न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही अपनी सुरक्षा का प्रमाण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत नहीं है यह दीवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो हक़ की एक आवाज़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने अस्तित्व को पहचान सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए यह स्वाभिमान का राज़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उस दीवार को कोसिए मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सुंदर पोस्टरों से सजाइए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सोच, अपने संदेशों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हर ईंट को बोलना सिखाइए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक लोग बेझिझक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर का कूड़ा आपके आँगन में फेंक जाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी सीमा, आपकी पीड़ा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद समझना भी नहीं चाहते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सीमा है—तो सुरक्षा भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पहचान है—तो सम्मान भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के भरोसे मत बैठिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सुरक्षा का अधिकार भी आपके नाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार को कमजोरी मत समझिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह आपके अस्तित्व की लकीर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे बाधा नहीं, अवसर बनाइए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही आपकी नई तस्वीर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए, इस दीवार पर ऐसे संदेश लिखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर आने-जाने वाले को समझाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“स्वच्छता मेरी जिम्मेदारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षा मेरा अधिकार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने परिसर की रक्षा करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबका संस्कार है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल तक अस्तित्वहीन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही अपनी पहचान बना रहा है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुला था हर किसी के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अपने अधिकारों की सीमा बना रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार खड़ी हुई है तो खड़ी रहने दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे सुंदरता और संदेश का आधार बनाइए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दायरा अपना स्वयं तय कीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने अस्तित्व को गर्व से सजाइए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षित वही नहीं, जिसके चारों ओर दीवार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षित वह है जो अपनी जिम्मेदारी समझता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मजबूत वही समाज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनी सीमाओं का सम्मान करता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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