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आओ मिलकर एक अहद उठाए...

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            आओ मिलकर एक अहद उठाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर एक अहद उठाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दीवाली ऐसा दीप जलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे उदासियाँ भी मुस्कुराएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ घर-आँगन ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी ज़िंदगी भी जगमगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर एक अहद उठाएँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना, हर चेहरे पर एक मुखौटा है यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो तो हर कोई अपना है यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना हर शख़्स बेगाना है यहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़ुद से भी नाराज़ बैठा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, हम मिलकर उसे मनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके मन के अँधेरों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद के दीप जलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर एक अहद उठाएँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना, जेब से ग़रीब हैं यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन दिल से तो अमीर हैं यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब का ख़ाली होना कोई ग़म नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का ख़ाली होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सितम से कम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब से ख़ाली होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का भरा होना ख़ुशक़िस्मती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच से ख़ाली रह जाना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की सबसे बड़ी ग़रीबी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, जो खो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे फिर से पाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच की अँधेरी गलियों में प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास और सहयोग के दीप जलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर एक अहद उठाएँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक से दो, दो से तीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तीन से चार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे ही आगे बढ़ता है संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी से बनते हैं रिश्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी से सँवरते हैं संस्कार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों इतना भेदभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इतना ऊँचा अहंकार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं यह हूँ, मैं वो हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फलाँ है, वो फलाँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन दीवारों को तोड़कर क्यों न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम एक नई राह बनाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनेपन की लौ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल को रोशन बनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का यह दानव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे निगल रहा है हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दीवाली एक-दूसरे का हाथ थामकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न इस ‘मैं’ और ‘तुम’ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटाकर ‘हम’ बना जाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर एक अहद उठाएँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दीवाली केवल दीप न जलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी रूठे हुए को फिर से मनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँखों में उम्मीद सजाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के सूने जीवन में ख़ुशियाँ लाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत के अँधेरों को प्रेम से मिटाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटते रिश्तों को विश्वास से सजाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में इंसानियत का दीप जलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मिलकर एक ऐसा संसार बनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर चेहरा मुस्कुराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल अपनापन पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर एक अहद उठाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दीवाली इंसानियत का दीप जलाएँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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