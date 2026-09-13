पुराने दिन

:-पुराने दिन:-

बो दिन क्या थे

तले घर पर होता था

चाबी पड़ोसी के पास

पड़ोसी हैं मित्र हैं

उनका आभास खतम हो गया है

है सब पर सब से बिश्वास खतम होगया है

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19 मिनट पहले