पन्नों में दर्ज किया गया।

हार्दिक बधाई

अखबार छपते,

देखा नहीं,

आप भी अकेले कहां-कहां,

शायद,

देखा होगा।

खुद को प्रसन्न करने हेतु,

अखबार के,

लगें पहले सफर में,

पन्नों में दर्ज किया गया,

कई

पहेली है

रंग बिरंगी दुनिया में,

उन्नत खोज में,

पन्नों में दर्ज किया गया,

कई

पहेली देखता हूं।

किसी दिन,

किसी रात,

कभी,

कभी-कभी

अखबार के किसी,

कोने,

पसंद किए लाईं को,

फोटो के साथ,

चर्चा में,

मन,

मंचों पर,

प्यार और अपने आप को,

देख,

खुद को प्रसन्न करने हेतु,

अखबार के,

लगें पहले सफर में,

पन्नों में दर्ज किया गया।

बधाई,

बधाई,

हार्दिक बधाई।

हम,

अभि,

अखबार छपते नहीं देखा,

अपने आप को,

अखबार में प्रकाशित हुआ,

देखेंगे।

बधाई,

बधाई,

हार्दिक बधाई।



- अभिषेक गुप्ता

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1 hour ago