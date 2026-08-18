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काँच के पीछे चाँद

Aakash Gupta

Aakash Gupta

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                            काँच के पीछे चाँद भी था और काँच के ऊपर काई भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों थे हम—वो भी थे और मैं भी था, तन्हाई भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद को देखते रहे हम, मगर चाँद ने देखा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पास होकर भी मेरे पास कभी ठहरा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काई जमी थी शीशे पर, धुंधली थी हर परछाई भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहने को लफ़्ज़ नहीं थे, आँखों में गहराई भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खामोश खड़े थे और मैं खामोशी पढ़ता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आँखों में छुपे हुए हर राज़ को गिनता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढली तो चाँदनी ने भी अपना रंग बदल लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त ने हमसे जाने क्या-क्या धीरे-धीरे छीन लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सामने थे फिर भी जैसे कोई दूरी बाकी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके साथ भी दिल में जाने कैसी तन्हाई बाकी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच साफ़ करता रहा मैं, मगर तस्वीर साफ़ न हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे थे या नहीं—ये बात कभी साफ़ न हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद ढल गया, काई रह गई, रह गई आँखों में नमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी चले गए चुपचाप और साथ चली गई ख़ामोशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुप्ता जी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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