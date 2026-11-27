आशुतोष द्विवेदी के मुक्तक: शब्दों की छोटी-छोटी यात्राएँ, एहसासों के बड़े-बड़े संसार

1-

याद से जाते नहीं, सपने सुहाने और तुम

लौटकर आते नहीं, गुज़रे ज़माने और तुम ।

सिर्फ़ दो चीज़ें कि जिनको खोजती है ज़िंदगी -

गीत गाने, गुनगुनाने के बहाने और तुम ।



2-

दफ़्तरों में दर्द के शिकवे-गिले होते नहीं ।

मेज़ पर तय आँसुओं के मामले होते नहीं ।

फाइलों में धड़कनों को बंद मत करिए कभी,

काग़ज़ों पर ज़िंदगी के फ़ैसले होते नहीं । 3-

ढल गया दिन और अपना ख्याल तक आया नहीं,

रात आई तो किसी कि आरज़ू में कट गई ।

बेरहम दुनिया में जीना था बहुत मुश्किल मगर,

ज़िंदगी ख़ामोशियों से गुफ़्तगू में कट गई ।



4-

धडकनें बेचैन, साँसों में उदासी है बहुत ।

ऐसा लगता है तुम्हारी रूह प्यासी है बहुत ।

तुम पियो जमकर कहीं कम पड़ नहीं जाए तुम्हें,

क्या हमारी बात, हमको तो ज़रा-सी है बहुत । 5-

तेरी महफ़िल में चले आए हैं लाशों कि तरह,

और आए हैं तो जी कर ही उठेंगे साक़ी ।

तूने बरसों जिसे आँखों में छिपाए रखा,

आज उस जाम को पी कर ही उठेंगे साक़ी ।



6-

ख़्वाब नाज़ुक थे छू लेने से बिखर जाते थे ।

इसलिए हम उन्हें बिन छेड़े गुज़र जाते थे ।

उम्र भर पर्दा हटाया न गया रुख से कभी,

पहली कोशिश में ही वो शर्म से मर जाते थे । 7-

हमने फिर रेत को मुट्ठी में पकड़ना चाहा,

भूल बैठे कि वो हर बार फिसल जाती है ।

हमने सपनों की हक़ीक़त को न समझा अब तक,

आँख के खुलते ही ये दुनिया बदल जाती है ।



8-

हर नए मोड़ पे बस एक नया ग़म चाहा ।

गहरे ज़ख्मों के लिए थोड़ा-सा मरहम चाहा ।

हमने जो चाहा उसे पाया हमेशा लेकिन,

एक अफ़सोस यही है कि बहुत कम चाहा ।



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हमने फिर रेत को मुट्ठी में पकड़ना चाहा,भूल बैठे कि वो हर बार फिसल जाती है ।हमने सपनों की हक़ीक़त को न समझा अब तक,आँख के खुलते ही ये दुनिया बदल जाती है ।हर नए मोड़ पे बस एक नया ग़म चाहा ।गहरे ज़ख्मों के लिए थोड़ा-सा मरहम चाहा ।हमने जो चाहा उसे पाया हमेशा लेकिन,एक अफ़सोस यही है कि बहुत कम चाहा ।हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें। आगे पढ़ें

50 मिनट पहले