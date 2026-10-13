आज का विचार: स्वामी विवेकानंद

मानव-हृदय पर संगीत का प्रभाव इतना प्रबल पड़ता है कि यह क्षण-भर में चित्त की एकाग्रता ला देता है।

- स्वामी विवेकानंद



34 minutes ago