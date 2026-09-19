मंगलेश डबराल की कविता- मैं एक लापता लड़के का ब्योरा देना चाहता था

कई बार मैंने कोशिश की

इस बाढ़ में से अपना एक हाथ निकालने की

कई बार भरोसा हुआ

कई बार दिखा यह है अंत



मैं कहना चाहता था

एक या दो मालूमी शब्द

जिन पर फ़िलहाल विश्वास किया जा सके

जो सबसे ज़रूरी हों फ़िलहाल



मैं चाहता था

एक तस्वीर के बारे में बतलाना

जो कुछ देर क़रीब-क़रीब सच हो

जो टँगी रहे चेहरों और

दृश्यों के मिटने के बाद कुछ देर



मैं एक पहाड़ का

वर्णन करना चाहता था

जिस पर चढ़ने की मैंने कोशिश की

जो लगातार गिराता था धूल और कंकड़

रहा होगा वह भूख का पहाड़



मैं एक लापता लड़के का

ब्योरा देना चाहता था

जो कहीं ग़ुस्से से खाता होगा रोटी

देखता होगा अपनी चोटों के निशान

अपने को कोसता

कहता हुआ चला जाऊँगा घर



मैं अपनी उदासी के लिए

क्षमा नहीं माँगना चाहता था

मैं नहीं चाहता था मामूली

इच्छाओं को चेहरे पर ले आना

मैं भूल नहीं जाना चाहता था

अपने घर का रास्ता।



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एक घंटा पहले