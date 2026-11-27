आज का विचार: एलिस वाॅकर

जब कुल्हाड़ी जंगल में आई तो पेड़ ने कहा कि मूठ हममें से एक है।



~ एलिस वॉकर



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49 मिनट पहले