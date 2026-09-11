आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Viral Kavya ›   Swami oma the akk ki kavita tum bolo aur hum duhraen aisa rishta nahin chalega
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

Social Media Poetry: तुम बोलो और हम दोहराएं, ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा

Kavya Desk

काव्य डेस्क

वायरल काव्य
Viral Kavya 
                
                                                         
                            तुम बोलो और हम दोहराएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कह दो हम करते जाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपने मन के राजा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी अपना मन रखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हिमगिरि होगे तो होगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी तो सावन रखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चाहो तो गरजें चमकें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झोल तुम्हारे भरते जाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बोलो और हम दोहराएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सुरभित सुरभित उपवन हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी तो चंदन चंदन हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो राज दुलारे जग के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी तो अरण्य नंदन हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हंस दो तो खिल खिल जाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम रो दो तो झरते जाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बोलो और हम दोहराएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको हक़ है अपने सच को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीख चीख कर सच कहने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको भी तो हक़ है अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच को खुल कर सच कहने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के सच में सच क्या है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल के यह इतिहास बताएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यह हमसे न होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बोलो और हम दोहराएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बोलो और हम दोहराएं...!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साभार: स्वामी ओमा द अक्क की फेसबुक वाल से साभार 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
30 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree