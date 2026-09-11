Social Media Poetry: नये समय की नयी चुनौती

नये समय की नयी चुनौती

प्रश्न पुराने, यक्ष ! बदल दो !



वर्तमान पर चर्चा करती

एक सभा है अंधी बहरी

कोई कहता नहीं लोक से

अब इसका अध्यक्ष बदल दो !



राजाओं के सम्मोहन में

कब तक बैठोगे पैताने

थोड़ी हिम्मत करो नशे से -

जागो ,अपना पक्ष बदल दो !



सबको आया नहीं कभी भी

हर युग में प्रासंगिक रहना

यदि वे अपने तीर बदल दें

तुम भी अपने वक्ष बदल दो !



जहाँ जहाँ भी पड़ें सुनायी

तुमको गुप्तचरी पदचापें

बिना बताये उन महलों को

अपने अपने कक्ष बदल दो !



साभार: ज्ञान प्रकाश आकुल की फेसबुक वाल से



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42 मिनट पहले