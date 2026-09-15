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Social Media Poetry: जब तुम्हारे पाँव में काँटा चुभा, काँधे बिठाया

Kavya Desk

काव्य डेस्क

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                            योजनों  से  हम  तुम्हारे  साथ  आये  हैं मगर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम  तुम्हारी  योजनाओं  में  कहीं  हैं ही नहीं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम्हारे पाँव में 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटा चुभा, काँधे बिठाया  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपना दर्द 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको भी नहीं हमने बताया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार  में  हमने  सदा  आँसू  बहाये   हैं  मगर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम विजय की इन कथाओं में कहीं हैं ही नहीं ! 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानते हैं हम कि 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने भी हमें संबल दिया था 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जड़ से काटने 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को ही हमें कल जल दिया था 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र   भर   हमने  तुम्हारे   गीत   गाये  हैं मगर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम  तुम्हारी   ही  सभाओं  में  कहीं हैं ही नहीं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर से ही पर सही 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें खुली अब ठीक है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दिखाई दे रहा है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर क्या नजदीक है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोजना!मन है दुखी हम लौट आए हैं मगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम  तुम्हारी  आत्माओं  में  कहीं  हैं ही नहीं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साभार: ज्ञानप्रकाश आकुल की फेसबुक वाल से 
55 मिनट पहले

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