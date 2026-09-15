Urdu Poetry: बदले हुए से लगते हैं अब मौसमों के रंग

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
बदले हुए से लगते हैं अब मौसमों के रंग
पड़ता है आसमान का साया ज़मीन पर
- हमदम कशमीरी
उड़ने वाले गिरे हैं ज़मीं पर सभी
देर तक आसमाँ में रहा कौन है
- अरमान अहमद
मोहब्बत में नहीं है फ़र्क़ जीने और मरने का
उसी को देख कर जीते हैं जिस काफ़िर पे दम निकले
- मिर्ज़ा ग़ालिब
सारी दुनिया के ग़म हमारे हैं
और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं
- जौन एलिया
दिल धड़कने का सबब याद आया
वो तिरी याद थी अब याद आया
- नासिर काज़मी
तन्हाई के लम्हात का एहसास हुआ है
जब तारों भरी रात का एहसास हुआ है
- नसीम शाहजहाँपुरी
Urdu Poetry: कहीं कारोबार सी दोपहर कहीं बद-मिज़ाज सी शाम है