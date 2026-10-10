आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Urdu Adab ›   zindagi-shayari/raabte-bhii-rakhtaa-huun-raaste-bhii-rakhtaa-huun-atbaf-abrak-ghazal
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

अत्बाफ़ अबरक: राब्ते भी रखता हूँ रास्ते भी रखता हूँ

Kavya Desk

काव्य डेस्क

zindagi-shayari/raabte-bhii-rakhtaa-huun-raaste-bhii-rakhtaa-huun-atbaf-abrak-ghazal
Urdu Adab 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राब्ते भी रखता हूँ रास्ते भी रखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी से मिलता हूँ फ़ासले भी रखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़म कहाँ मनाता हूँ छोड़ जाने वालों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ कर त'अल्लुक़ मैं दर खुले भी रखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसमों की गर्दिश से मैं निकल तो आया हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद पर ख़िज़ाओं के हादसे भी रखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के मुताबिक़ अब ख़ुद को है अगर बदला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त को बदलने के हौसले भी रखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर के एक दिन घाव सारे भूल जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म सो पुराने कुछ अन-सिले भी रखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गो किसी भी मंज़िल की अब नहीं तलब मुझ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घड़ी मैं पैरों में आबले भी रखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानता हूँ 'अब्रक' मैं बात यार लोगों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच के मगर अपने ज़ाविए भी रखता हूँ
31 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree