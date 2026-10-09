‘तालाब का मेंढक’ : बाल-साहित्य की संवेदनशील, ज्ञानवर्धक और पर्यावरण-सचेत दुनिया

(समीक्षा- डॉ . गोपेश्वर दत्त पाण्डेय ने लिखी है)



जय प्रकाश पांडेय की बाल-कथा पुस्तक ‘तालाब का मेंढक’ ऐसी रचनाओं का संग्रह है, जिसमें बच्चों की सहज जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और मनोरंजन को प्रकृति, पर्यावरण, देश-समाज, संस्कृति, विज्ञान तथा मानवीय मूल्यों से जोड़ा गया है। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखक बच्चों को उपदेश देने के बजाय कथा, संवाद, पात्रों और घटनाओं के माध्यम से उन्हें सोचने के अवसर देते हैं। पुस्तक में ‘चिड़िया और कछुआ’, ‘जासूस अंकल’, ‘पसुआ और नोमचा’, ‘तालाब का मेंढक’, ‘पुरी की रेल-यात्रा’ और ‘प्रतियोगिता’ जैसी विविध कथाएँ हैं। इनका संसार कभी लक्षद्वीप के समुद्र तक जाता है, कभी महानगर की कल्पनाओं में प्रवेश करता है, कभी सड़क किनारे खड़े पुराने पेड़ों की स्मृतियों में और कभी रेल-यात्रा के माध्यम से भारत की भौगोलिक-सांस्कृतिक विविधता में।



पुस्तक की विशिष्टता उसकी विषय-विविधता में निहित है। सामान्य बाल-कहानियों में जहाँ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा प्रमुख रहती है, वहीं इस संग्रह में मनोरंजन के साथ ज्ञान और समकालीन सामाजिक सरोकारों का भी पर्याप्त स्थान है। ‘चिड़िया और कछुआ’ में लक्षद्वीप, समुद्री जीवन, मैंग्रोव और कोरल रीफ के माध्यम से बच्चों को समुद्री पारिस्थितिकी की दुनिया से परिचित कराया गया है। बिस्वास और मीठी की दोस्ती कथा को आत्मीयता देती है और समुद्र के प्रति बाल-मन में जिज्ञासा जगाती है। कोरल रीफ को न छूने की सीख पर्यावरण संरक्षण का सहज संदेश बन जाती है। यहाँ प्रकृति कोई निर्जीव पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि कहानी का सक्रिय पात्र है।

‘पसुआ और नोमचा’ पुस्तक की पर्यावरणीय चेतना को और गहरा करती है। पीपल और नीम के वृक्षों को मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर लेखक ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन के प्रश्न को बच्चों के सामने रखा है। आजादी के समय से लेकर सड़क चौड़ीकरण, पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और पुनर्वनीकरण तक की यात्रा इन वृक्षों की स्मृतियों के माध्यम से दिखाई गई है। पेड़ों का मनुष्यों और पक्षियों के साथ पुराना रिश्ता तथा आधुनिक विकास के कारण उस रिश्ते का टूटना भावनात्मक प्रभाव पैदा करता है। इस कथा का विशेष गुण यह है कि पर्यावरण संरक्षण को केवल ‘पेड़ बचाओ’ के नारे तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि पेड़ को जीवन, स्मृति, छाया, आश्रय और सामाजिक संबंधों के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है।



संग्रह की शीर्षक-कथा ‘तालाब का मेंढक’ अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और मार्मिक है। मटरू और मुक्ता की मित्रता के माध्यम से कहानी शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे सड़क निर्माण और तथाकथित विकास के पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आते हैं। तालाब में मलबा और रसायन गिरना, जीव-जंतुओं का मरना, यातायात से दुर्घटनाएँ, जलागम क्षेत्र का बाधित होना, तालाब का सूखना और अंततः मटरू की मृत्यु—ये घटनाएँ बच्चों को विकास की कीमत पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। कथा का अंत विशेष रूप से प्रभावशाली है क्योंकि मटरू की मृत्यु केवल एक मेंढक की मृत्यु नहीं रह जाती; वह प्रकृति के उस हिस्से का प्रतीक बन जाती है जिसकी उपेक्षा मनुष्य अपने विकास के नाम पर कर देता है। बाल-साहित्य में इतने स्पष्ट पर्यावरणीय प्रश्न को कथा के भीतर पिरोना इस संग्रह की उल्लेखनीय उपलब्धि है।

‘पुरी की रेल-यात्रा’ पुस्तक की ज्ञानवर्धक प्रकृति का सुंदर उदाहरण है। नव्या की यात्रा के माध्यम से रेलवे, ट्रेन के नाम, नदियाँ, मालगाड़ी, समुद्र, जगन्नाथ मंदिर, रथयात्रा और भारतीय संस्कृति के अनेक पक्ष बच्चों के सामने आते हैं। कथा में प्रश्न पूछने वाली नव्या का चरित्र बाल-मन की स्वाभाविक जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करता है। दादा-दादी और माता-पिता के साथ उसका संवाद ज्ञान को बोझिल सूचना बनने से बचाता है। यात्रा यहाँ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना नहीं, बल्कि भारत को देखने और समझने का माध्यम बन जाती है। यह कहानी बच्चों में यात्रा, भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रति उत्सुकता उत्पन्न कर सकती है।



‘प्रतियोगिता’ में ग्रामीण और शहरी जीवन की तुलना एक अलग प्रकार की सामाजिक दृष्टि प्रस्तुत करती है। श्यामू और विवेक दो अलग सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशों से आते हैं, पर संगीत उन्हें जोड़ देता है। कहानी का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि लेखक किसी एक जीवन-पद्धति को पूर्णतः श्रेष्ठ घोषित नहीं करता। शहर के पास आधुनिक सुविधाएँ हैं, तो गाँव के पास प्रकृति, लोक-संगीत और सामुदायिक जीवन की समृद्धि है। कजरी, लोकधुन, पक्षियों की आवाज और प्रकृति से सीखने की श्यामू की क्षमता यह बताती है कि प्रतिभा केवल संसाधनों की देन नहीं होती। इस दृष्टि से कथा बच्चों में समानता, मित्रता और विविधता के सम्मान का भाव विकसित करती है।

‘जासूस अंकल’ बाल-मन की कल्पना-शक्ति का रोचक अध्ययन प्रस्तुत करती है। मार्गरिटा अपने आसपास की सामान्य घटनाओं को अपनी कल्पना में रहस्यमय और रोमांचकारी बना देती है। कहानी बच्चों की उस स्वाभाविक प्रवृत्ति को पकड़ती है जिसमें वे अधूरी सूचनाओं से अपनी दुनिया बना लेते हैं। समाचारों और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति उसकी बढ़ती रुचि भी उल्लेखनीय है। यह कथा पढ़ने वाले बच्चे को यह समझने में मदद कर सकती है कि जिज्ञासा ज्ञान का प्रारंभिक बिंदु है।



साहित्यिक दृष्टि से पुस्तक की प्रमुख शक्ति इसकी कथात्मक सहजता है। लेखक ने संवादों का पर्याप्त प्रयोग किया है, जिससे कथाएँ बच्चों के लिए बोलती हुई और जीवंत प्रतीत होती हैं। पशु-पक्षियों और वृक्षों का मानवीकरण कथाओं को आकर्षक बनाता है। प्रकृति-वर्णन में दृश्यात्मकता है—समुद्र की लहरें, कोरल रीफ, पेड़ों की छाया, गाँव के बाग, नदी की कल-कल और रेल की खिड़की से पीछे छूटते दृश्य पाठक की कल्पना में चित्र निर्मित करते हैं। कई स्थानों पर लोकभाषा, बोलचाल और बाल-सुलभ अभिव्यक्ति कथा को स्वाभाविक बनाती है। छोटी-छोटी कवितात्मक पंक्तियों का प्रयोग भी बाल-पाठक को कथा से जोड़ता है।



हालाँकि साहित्यिक आलोचना की दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि कुछ कथाओं में घटनाओं और सूचनाओं की मात्रा अधिक है तथा कहीं-कहीं कथा का संदेश अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष हो जाता है। कुछ स्थानों पर भाषा और वर्तनी के स्तर पर संपादकीय परिष्कार की गुंजाइश दिखाई देती है। यदि अगले संस्करण में भाषा-संपादन, तथ्य-जाँच और संवादों की कसावट पर और ध्यान दिया जाए तो पुस्तक की साहित्यिक प्रभावशीलता और बढ़ सकती है। फिर भी ये सीमाएँ पुस्तक के मूल उद्देश्य—बाल-मन को कहानी के माध्यम से ज्ञान, संवेदना और जिम्मेदारी से जोड़ने—को कम नहीं करतीं। बच्चों के लिए पुस्तक की उपयोगिता बहुआयामी है। यह पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित करती है, जैव-विविधता और जल-स्रोतों के महत्व को समझाती है, भारतीय संस्कृति और विरासत से परिचित कराती है, ग्रामीण-शहरी जीवन की विविधता दिखाती है और प्रश्न पूछने की आदत को प्रोत्साहित करती है। अभिभावक और शिक्षक इसे केवल पाठ्य-पठन के लिए नहीं, बल्कि चर्चा और गतिविधियों के आधार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ‘तालाब का मेंढक’ के बाद स्थानीय जल-स्रोतों पर चर्चा, ‘पसुआ और नोमचा’ के बाद वृक्षारोपण या स्थानीय पेड़ों की सूची बनाना, ‘पुरी की रेल-यात्रा’ के बाद भारत का मानचित्र देखना और ‘प्रतियोगिता’ के बाद लोक-संगीत तथा शास्त्रीय संगीत पर संवाद कराया जा सकता है। इस तरह पुस्तक पढ़ने को सक्रिय सीखने में बदलने की क्षमता रखती है।



समग्रतः ‘तालाब का मेंढक’ मनोरंजन, कल्पना, ज्ञान और संवेदना के बीच एक उपयोगी सेतु बनाती है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह बच्चों को केवल ‘अच्छा बच्चा’ बनने की सीख नहीं देती, बल्कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया को देखने, प्रश्न करने और उसके प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करती है। समुद्र से तालाब तक, पेड़ों से रेल तक, गाँव से शहर तक और लोक-संगीत से आधुनिक शिक्षा तक—पुस्तक का संसार भारत की विविधता को बाल-दृष्टि से देखने का अवसर देता है। विशेष रूप से पर्यावरणीय कथाएँ वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को विकास और प्रकृति के संबंध को समझना होगा। भाषा को थोड़ा और संपादित तथा कथात्मक कसावट को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो यह संग्रह बाल-साहित्य में और अधिक प्रभावशाली स्थान बना सकता है। फिर भी अपने उद्देश्य, विषय-विविधता, बाल-मनोविज्ञान, पर्यावरणीय चेतना और ज्ञानपरक मनोरंजन के कारण ‘तालाब का मेंढक’ बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों—तीनों के लिए उपयोगी और पठनीय पुस्तक है।



निष्कर्षतः, यह पुस्तक बच्चों को केवल कहानियाँ नहीं सुनाती; वह उन्हें प्रकृति से दोस्ती करना, विविधता को समझना, अपने आसपास की दुनिया पर प्रश्न करना और विकास की दिशा पर विचार करना सिखाती है। यही इसकी सबसे बड़ी साहित्यिक और शैक्षिक विशेषता है। प्रमुख बात यह है कि यह बाल-कथा संग्रह शहरी, ग्रामीण सहित सभी वर्ग के बच्चों की कल्पनाशील्ता को पंख देने में समर्थ है |



पुस्तक विवरण-

पुस्तक- तालाब का मेंढक

लेखक- जय प्रकाश पाण्डेय

प्रकाशक- प्रकाशन विभाग ( भारत सरकार)

मूल्य – Rs. 105/- आगे पढ़ें

43 minutes ago