वाली आसी: कच्ची उम्रों में मगर तजरबा कम होता है

यूँ तो हँसते हुए लड़कों को भी ग़म होता है

कच्ची उम्रों में मगर तजरबा कम होता है



सिगरटें चाय धुआँ रात गए तक बहसें

और कोई फूल सा आँचल कहीं नम होता है



इस तरह रोज़ हम इक ख़त उसे लिख देते हैं

कि न काग़ज़ न सियाही न क़लम होता है



एक एक लफ़्ज़ तुम्हारा तुम्हें मालूम नहीं

वक़्त के खुरदुरे काग़ज़ पे रक़म होता है



वक़्त हर ज़ुल्म तुम्हारा तुम्हें लौटा देगा

वक़्त के पास कहाँ रहम-ओ-करम होता है



फ़ासला इज़्ज़त ओ रुस्वाई में 'वाली'-साहब

सुनते आए हैं कि बस चंद क़दम होता है



हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।



लिंक पर क्लिक करें और जुड़ें अमर उजाला काव्य के व्हाट्सएप चैनल से



https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o





एक घंटा पहले