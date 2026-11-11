आज का विचार: फ़्रेडरिक नीत्शे

तुम्हारा अपना तरीका है। मेरा अपना तरीका है। सही तरीका, सटीक तरीका और एकमात्र तरीका जैसी कोई चीज़ नहीं होती।

- फ़्रेडरिक नीत्शे



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