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क़मर जलालवी की ग़ज़ल: हम जिस से डर रहे थे वही बात हो गई

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            उन की तरफ़ से तर्क-ए-मुलाक़ात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जिस से डर रहे थे वही बात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना देखने में नई बात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन से ही आज उन की मुलाक़ात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तय उन से रोज़-ए-हश्र मुलाक़ात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी सी बात कितनी बड़ी बात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम-ज़र्फ़ी-ए-हयात से तंग आ गया था मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा हुआ क़ज़ा से मुलाक़ात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन में भटक रहे हैं जो मंज़िल की राह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये लोग क्या करेंगे अगर रात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए हैं वो मरीज़-ए-मोहब्बत को देख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू बता रहे हैं कोई बात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
था और कौन पूछने वाला मरीज़ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आ गए तो पुर्सिश-ए-हालात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ बुलबुल-ए-बहार-ए-चमन अपनी ख़ैर माँग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सय्याद-ओ-बाग़बाँ में मुलाक़ात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ज़ुल्फ़ याद आ गई यूँ अश्क बह गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे अँधेरी रात में बरसात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलशन का होश अहल-ए-जुनूँ को भला कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहरा में पड़ रहे तो बसर रात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर-पर्दा बज़्म-ए-ग़ैर में दोनों की गुफ़्तुगू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उट्ठी उधर निगाह इधर बात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक 'क़मर' हो शाम के वा'दे का इंतिज़ार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज छुपा चराग़ जले रात हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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