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नासिर काज़मी: थोड़ी देर को जी बहला था

Kavya Desk

काव्य डेस्क

nasir kazmi famous ghazal thodi der ko ji bahla tha
Urdu Adab 
                
                                                         
                            
थोड़ी देर को जी बहला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तिरी याद ने घेर लिया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आई वो पहली बारिश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुझे एक नज़र देखा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे गिलास में चाँद के टुकड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल सुराही में सोना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद के दिल में जलता सूरज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल के सीने में काँटा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ के दिल में चिंगारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़स की ज़बाँ पर अँगारा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की सूरत का इक पत्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी हथेली पर रक्खा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम तो जैसे ख़्वाब में गुज़री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी रात नशा टूटा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर से दूर हरे जंगल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश ने हमें घेर लिया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुब्ह हुई तो सब से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ने तेरा मुँह देखा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर के बा'द मिरे आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुर्ख़ अनार का फूल खिला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर के मुरझाए पेड़ों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुशबू ने आबाद किया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम की गहरी ऊँचाई से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ने दरिया को देखा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आईं कुछ ऐसी बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जिन्हें कब का भूल चुका था
1 hour ago

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