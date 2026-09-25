आज का शब्द: यती और अज्ञेय की कविता- जैसे तुझे स्वीकार हो !

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- यती, जिसका अर्थ है- रोक, रुकावट, मनोविकार। प्रस्तुत है अज्ञेय की कविता- जैसे तुझे स्वीकार हो !



जैसे तुझे स्वीकार हो !

डोलती डाली, प्रकम्पित पात, पाटल-स्तम्भ विलुलित,

खिल गया है सुमन मृदु-दल, बिखरते किंजल्क प्रमुदित,

स्नात मधु से अंग, रंजित-राग केशर-अंजली से स्तब्ध-सौरभ है निवेदित:



मलय मारुत, और अब जैसे तुझे स्वीकार हो!

पंख कम्पन-शिथिल, ग्रीवा उठी, डगमग पैर, तन्मय दीठ अपलक,

कौन ऋतु है, राशि क्या है, कौन-सा नक्षत्र, गत-शंका, द्विधा-हत,

बिन्दु अथवा वज्र हो-



चंचु खोले, आत्म-विस्मृत हो गया है यती चातक :

स्वाति, नीरद, नील-द्युति, जैसे तुझे स्वीकार हो।

अभ्र लख भ्रू-चाप सा, नीचे प्रतीक्षा में स्तिमित नि:शब्द

धरा पाँवर-सी बिछी है, वक्ष उद्वेलित हुआ है स्तब्ध,



चरण की हो चाप किंवा छाप तेरे तरल चुम्बन की :

महाबल, हे इन्द्र, अब जैसे तुझे स्वीकार हो।

मैं खड़ा खोले हृदय के सभी ममता-द्वार,

नमित मेरा भाल; आत्मा नमित-तर है, नमित-तम मम भावना-संसार,



फूट निकला है न-जाने कौन हृत्तल वेधता-सा निवेदन का अतुल पारावार,

अभय वर हो, वरद कर हो, तिरस्कारी वर्जना, हो प्यार :

तुझे प्राणाधार, जैसे हो तुझे स्वीकार-

सखे, चिन्मय देवता, जैसे तुझे स्वीकार हो!



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39 मिनट पहले