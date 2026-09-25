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साहिर लुधियानवी: वो सुब्ह कभी तो आएगी

Kavya Desk

काव्य डेस्क

sahir ludhianvi famous motivational poetry wo subah kabhi toh ayegi
Urdu Adab 
                
                                                         
                            
वो सुब्ह कभी तो आएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन काली सदियों के सर से जब रात का आँचल ढलकेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुख के बादल पिघलेंगे जब सुख सागर छलकेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अम्बर झूम के नाचेगा जब धरती नग़्मे गाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुब्ह कभी तो आएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस सुब्ह की ख़ातिर जुग जुग से हम सब मरमर के जीते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस सुब्ह के अमृत की धुन में हम ज़हर के प्याले पीते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन भूकी प्यासी रूहों पर इक दिन तो करम फ़रमाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुब्ह कभी तो आएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की क़ीमत कुछ भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की क़ीमत कुछ भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानों की इज़्ज़त जब झूटे सिक्कों में न तोली जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुब्ह कभी तो आएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहत को न कुचला जाएगा ग़ैरत को न बेचा जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शरमाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुब्ह कभी तो आएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीतेंगे कभी तो दिन आख़िर ये भूक के और बेकारी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटेंगे कभी तो बुत आख़िर दौलत की इजारा-दारी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाए जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुब्ह कभी तो आएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाँकेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मा'सूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीक न माँगेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ माँगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुब्ह कभी तो आएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ाक़ों की चिताओं पर जिस दिन इंसाँ न जलाए जाएँगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने के दहकते दोज़ख़ में अरमाँ न जलाए जाएँगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बताई जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुब्ह कभी तो आएगी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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