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नासिर काज़मी: हँसते गाते रोते फूल, जी में हैं कैसे कैसे फूल

Kavya Desk

काव्य डेस्क

nasir kazmi famous ghazal hanste gaate rote phool ji mein hain kaise kaise phool
Urdu Adab 
                
                                                         
                            
हँसते गाते रोते फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी में हैं कैसे कैसे फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बहुत क्या करने हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफ़ी हैं ये थोड़े फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की फुलवारी में नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दामन में हैं ऐसे फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरती की रौनक़ हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे काँटे तेरे फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे अंधे हैं वो हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन हाथों ने तोड़े फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हरी कोंपल के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ने छोड़े कितने फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे ऊँचे लम्बे पेड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सादे पत्ते पीले फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटी की ख़ुशबू लेने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील-गगन से उतरे फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चादर ओढ़ के शबनम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें मलते निकले फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम हुई अब गलियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो चलते-फिरते फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना जिस्म सफ़ेद क़मीस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोरे हाथ सुनहरे फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्ची 'उम्रें कच्छे रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसमुख भोले-भाले फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख आँख में भीगी नींद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंट होंट से झड़ते फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोरे गोरे नंगे पैर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झिलमिल झिलमिल करते फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा बदन वैसा ही लिबास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसी मिट्टी वैसे फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महक उठी फिर दिल की किताब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आए ये कब के फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम के तारे तू ही बता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज किधर से गुज़रे फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटे छोड़ गई आँधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले गई अच्छे अच्छे फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान में फिरते हैं 'नासिर'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी आँखों वाले फूल
एक घंटा पहले

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