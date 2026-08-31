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आज का शब्द: रुक्ष और कविता भट्ट की रचना- प्रिय जब तुम पास थे!

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- रुक्ष, जिसका अर्थ है- जिसमें चिकनाहट न हो, जो स्निग्ध न हो, रुखा। प्रस्तुत है कविता भट्ट की रचना- प्रिय जब तुम पास थे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँचल फैलाए, निःशब्द-मूक पड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो बूँदों की आशा में, अधखुले नैन-स्वप्नाकाश थे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक्ष-धरा को नीर भरे घन बरसने के विश्वास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय जब तुम पास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामनाओं के झरते निर्झर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा के घर्षण करते झर-झर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तृप्ति तो कुछ मृगतृष्णा जैसे ये आभास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय जब तुम पास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप्त अधर ,स्पर्श को व्याकुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु नैनों में कुछ संकोच-चपल!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय-ध्वनि सकुचाई, किन्तु साहसी-प्रेम के उच्छ्वास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय जब तुम पास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्मुक्त हँसी की स्वर्णशृंखलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँथ रहीं थीं मन में नव-अभिलाषाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिध्वनित हो चले स्वर-लहरियों के पल अनायास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय जब तुम पास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविस्मरणीय, अकल्पित, अद्भुत!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम चरम शिखर आरूढ़ होने को उन्मुख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विगत विछोह- विदा, दुःख-विस्मरण के आभास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय जब तुम पास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुदन प्रारम्भ में और रुदन अंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन सुखद किन्तु नीर-जल दुःखद अंत में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओर संयोग, किन्तु कहीं विरह के भी तीक्ष्ण त्रास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय जब तुम पास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या होगा कभी पुनर्मिलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नित्यप्रति है यही प्रश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरुत्तर तुम्हारे-मेरे अधरों के उसी दिन से प्रयास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय जब तुम पास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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