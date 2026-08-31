आज का शब्द: रुक्ष और कविता भट्ट की रचना- प्रिय जब तुम पास थे!

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- रुक्ष, जिसका अर्थ है- जिसमें चिकनाहट न हो, जो स्निग्ध न हो, रुखा। प्रस्तुत है कविता भट्ट की रचना- प्रिय जब तुम पास थे!



आँचल फैलाए, निःशब्द-मूक पड़े थे,

दो बूँदों की आशा में, अधखुले नैन-स्वप्नाकाश थे!

रुक्ष-धरा को नीर भरे घन बरसने के विश्वास थे।

प्रिय जब तुम पास थे।



कामनाओं के झरते निर्झर,

धरा के घर्षण करते झर-झर।

कुछ तृप्ति तो कुछ मृगतृष्णा जैसे ये आभास थे।

प्रिय जब तुम पास थे।



तप्त अधर ,स्पर्श को व्याकुल,

किन्तु नैनों में कुछ संकोच-चपल!

हृदय-ध्वनि सकुचाई, किन्तु साहसी-प्रेम के उच्छ्वास थे।

प्रिय जब तुम पास थे।



उन्मुक्त हँसी की स्वर्णशृंखलाएँ,

गूँथ रहीं थीं मन में नव-अभिलाषाएँ

प्रतिध्वनित हो चले स्वर-लहरियों के पल अनायास थे।

प्रिय जब तुम पास थे।



अविस्मरणीय, अकल्पित, अद्भुत!

प्रेम चरम शिखर आरूढ़ होने को उन्मुख।

विगत विछोह- विदा, दुःख-विस्मरण के आभास थे।

प्रिय जब तुम पास थे।



रुदन प्रारम्भ में और रुदन अंत में

मिलन सुखद किन्तु नीर-जल दुःखद अंत में।

एक ओर संयोग, किन्तु कहीं विरह के भी तीक्ष्ण त्रास थे।

प्रिय जब तुम पास थे।



क्या होगा कभी पुनर्मिलन

अब नित्यप्रति है यही प्रश्न

निरुत्तर तुम्हारे-मेरे अधरों के उसी दिन से प्रयास थे।

प्रिय जब तुम पास थे।



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25 मिनट पहले