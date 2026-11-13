आज का शब्द: प्रज्ञा और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता- उठ महान ! तूने अपना स्वर यों क्यों बेंच दिया?

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- प्रज्ञा, जिसका अर्थ है- बुद्धि, ज्ञान, मति। प्रस्तुत है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता- उठ महान ! तूने अपना स्वर यों क्यों बेंच दिया?



उठ महान ! तूने अपना स्वर

यों क्यों बेंच दिया?

प्रज्ञा दिग्वसना, कि प्राण् का

पट क्यों खेंच दिया?



वे गाये, अनगाये स्वर सब

वे आये, बन आये वर सब

जीत-जीत कर, हार गये से

प्रलय बुद्धिबल के वे घर सब!



तुम बोले, युग बोला अहरह

गंगा थकी नहीं प्रिय बह-बह

इस घुमाव पर, उस बनाव पर

कैसे क्षण थक गये, असह-सह!



पानी बरसा

बाग ऊग आये अनमोले

रंग-रँगी पंखुड़ियों ने

अन्तर तर खोले;



पर बरसा पानी ही था

वह रक्त न निकला!

सिर दे पाता, क्या

कोई अनुरक्त न निकला?



प्रज्ञा दिग्वसना? कि प्राण का पट क्यों खेंच दिया!

उठ महान् तूने अपना स्वर यों क्यों बेंच दिया!



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एक घंटा पहले