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आज का शब्द: प्रज्ञा और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता- उठ महान ! तूने अपना स्वर यों क्यों बेंच दिया?

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- प्रज्ञा, जिसका अर्थ है- बुद्धि, ज्ञान, मति। प्रस्तुत है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता- उठ महान ! तूने अपना स्वर यों क्यों बेंच दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ महान ! तूने अपना स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यों क्यों बेंच दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रज्ञा दिग्वसना, कि प्राण् का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पट क्यों खेंच दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे गाये, अनगाये स्वर सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे आये, बन आये वर सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत-जीत कर, हार गये से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रलय बुद्धिबल के वे घर सब!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बोले, युग बोला अहरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा थकी नहीं प्रिय बह-बह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस घुमाव पर, उस बनाव पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे क्षण थक गये, असह-सह!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी बरसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाग ऊग आये अनमोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-रँगी पंखुड़ियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तर तर खोले;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बरसा पानी ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रक्त न निकला!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर दे पाता, क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनुरक्त न निकला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रज्ञा दिग्वसना? कि प्राण का पट क्यों खेंच दिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ महान् तूने अपना स्वर यों क्यों बेंच दिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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