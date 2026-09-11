आज का शब्द: पयोद और हरिवंशराय बच्चन की कविता- अजेय तू अभी बना!

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- पयोद, जिसका अर्थ है- बादल, मेघ। प्रस्तुत है हरिवंशराय बच्चन की कविता- अजेय तू अभी बना!



अजेय तू अभी बना!



न मंजिलें मिलीं कभी,

न मुश्किलें हिलीं कभीं,

मगर क़दम थमें नहीं,

क़रार-क़ौल जो ठना।

अजेय तू अभी बना।



सफल न एक चाह भी,

सुनी न एक आह भी,

मगर नयन भुला सके

कभी न स्वप्न देखना।

अजेय तू अभी बना!



अतीत याद है तुझे,

कठिन विषाद है तुझे,

मगर भविष्य से रूका

न अँखमुदौल खेलना।

अजेय तू अभी बना!



सुरा समाप्त हो चुकी,

सुपात्र-माल खो चुकी,

मगर मिटी, हटी, दबी

कभी न प्यास-वासना।

अजेय तू अभी बना!



पहाड़ टूटकर गिरा,

प्रलय पयोद भी घिरा,

मनुष्य है कि देव है

कि मेरुदंड है तना!

अजेय तू अभी बना!



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38 minutes ago