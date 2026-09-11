आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Aaj Ka Shabd ›   aaj ka shabd payod harivanshrai bachchan ki kavita ajey tu abhi bana
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आज का शब्द: पयोद और हरिवंशराय बच्चन की कविता- अजेय तू अभी बना!

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- पयोद, जिसका अर्थ है- बादल, मेघ। प्रस्तुत है हरिवंशराय बच्चन की कविता- अजेय तू अभी बना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजेय तू अभी बना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मंजिलें मिलीं कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मुश्किलें हिलीं कभीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर क़दम थमें नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़रार-क़ौल जो ठना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजेय तू अभी बना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल न एक चाह भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनी न एक आह भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर नयन भुला सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न स्वप्न देखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजेय तू अभी बना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत याद है तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन विषाद है तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर भविष्य से रूका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अँखमुदौल खेलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजेय तू अभी बना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरा समाप्त हो चुकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुपात्र-माल खो चुकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मिटी, हटी, दबी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न प्यास-वासना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजेय तू अभी बना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ टूटकर गिरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रलय पयोद भी घिरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य है कि देव है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरुदंड है तना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजेय तू अभी बना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
38 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree