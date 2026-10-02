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आज का शब्द: निस्वन और सुमित्रानंदन पंत की कविता 'पुण्य प्रसू'

Kavya Desk

काव्य डेस्क

aaj ka shabd niswan sumitranandan pant hindi kavita punya prasoo
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            
हिंदी हैं हम शब्द-शृंखला में आज का शब्द है - निस्वन जिसका अर्थ है शब्द; ध्वनि; आवाज़। कवि सुमितत्रानंदन पंत ने अपनी कविता में इस शब्द का प्रयोग किया है। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताक रहे हो गगन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्य-नीलिमा-गहन गगन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनिमेष, अचितवन, काल-नयन-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्पंद, शून्य, निर्जन, निस्वन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो भू को!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव प्रसू को!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरित भरित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल्लवित मर्मरित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूजित गुंजित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुसुमित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भू को!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाद्वल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल-कल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल-छल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल-जल-निर्मल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुसुम खचित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मारुत सुरभित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खग कुल कूजित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय पशु मुखरित-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर अंकित
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुर मुनि वंदित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव पद तल!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो भू को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्गिक भू को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव पुण्य प्रसू को!
16 मिनट पहले

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