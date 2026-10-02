आज का शब्द: निस्वन और सुमित्रानंदन पंत की कविता 'पुण्य प्रसू'

हिंदी हैं हम शब्द-शृंखला में आज का शब्द है - निस्वन जिसका अर्थ है शब्द; ध्वनि; आवाज़। कवि सुमितत्रानंदन पंत ने अपनी कविता में इस शब्द का प्रयोग किया है।



ताक रहे हो गगन?

मृत्य-नीलिमा-गहन गगन?

अनिमेष, अचितवन, काल-नयन-

निस्पंद, शून्य, निर्जन, निस्वन!



देखो भू को!

जीव प्रसू को!

हरित भरित

पल्लवित मर्मरित

कूजित गुंजित

कुसुमित

भू को!



कोमल

चंचल

शाद्वल

अंचल,

कल-कल

छल-छल

चल-जल-निर्मल,



कुसुम खचित

मारुत सुरभित

खग कुल कूजित

प्रिय पशु मुखरित-

जिस पर अंकित



सुर मुनि वंदित

मानव पद तल!



देखो भू को

स्वर्गिक भू को,

मानव पुण्य प्रसू को!

16 मिनट पहले