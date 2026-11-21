आज का शब्द: निर्लिप्त और धर्मवीर भारती की रचना- कनुप्रिया

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- निर्लिप्त, जिसका अर्थ है- जो किसी विषय में लिप्त या आसक्त न हो। प्रस्तुत है धर्मवीर भारती की कविता- कनुप्रिया



घाट से लौटते हुए

तीसरे पहर की अलसायी बेला में

मैंने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे

चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया

मैंने कोई अज्ञात वनदेवता समझ

कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया

पर तुम खड़े रहे अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल!

तुम ने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं।



दिन पर दिन बीतते गये

और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया

पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही

अटूट बन्धन बन कर

मेरी प्रणाम-बद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह

लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी।



और मुझे क्या मालूम था कि

तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे

तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति

इस तरह भा गयी कि

तुम मेरे एक-एक अंग की एक-एक गति को

पूरी तरह बांध लोगे



इस सम्पूर्ण के लोभी तुम

भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते?

और मुझ पगली को देखो कि मैं

तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो

कितने निर्लिप्त।



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1 hour ago