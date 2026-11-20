अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी
वो झूट बोलेगा और ला-जवाब कर देगा
- परवीन शाकिर
दिल सा वहशी कभी क़ाबू में न आया यारो
हार कर बैठ गए जाल बिछाने वाले
- शहज़ाद अहमद
सबब तलाश करो अपने हार जाने का
किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा
- नदीम शाद
पहले इक आध कोई लेता था
रिश्वत इक आध अब नहीं लेता
- आसिम बुख़ारी
वक़्त अच्छा भी आएगा 'नासिर'
ग़म न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी
- नासिर काज़मी
सब कुछ तो है क्या ढूँडती रहती हैं निगाहें
क्या बात है मैं वक़्त पे घर क्यूँ नहीं जाता
- निदा फ़ाज़ली
Urdu Poetry: ख़्वाब ही ख़्वाब कब तलक देखूँ