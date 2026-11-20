तक़ी आबिदी: ख़ुशबू की तरह दिल में समाएँगे किसी दिन



ख़ुशबू की तरह दिल में समाएँगे किसी दिन

नग़्मे मिरे लब पर तिरे आएँगे किसी दिन



इंसाफ़ तिरा देखने ऐ हुस्न-ए-जहाँगीर

हम 'अद्ल की ज़ंजीर हिलाएँगे किसी दिन



ये सोच के बैठे रहे दहलीज़ पे उन की

महफ़िल में हमें भी वो बुलाएँगे किसी दिन



ख़ामोश हैं इस वक़्त तिरी बज़्म में लेकिन

जो बात सुनानी है सुनाएँगे किसी दिन



दीवार जो नफ़रत की उठाते हैं दिलों में

हम हाथ से उन के ही गिराएँगे किसी दिन



क्या फ़ाइदा ऐ बर्क़ नशेमन को जला कर

तू जानती है हम तो बनाएँगे किसी दिन



माँगी हुई 'इज़्ज़त नहीं 'इज़्ज़त ये बताने

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40 मिनट पहले