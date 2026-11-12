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आज का शब्द: अनहद और पुष्पिता अवस्थी की कविता- इतिहास की इमारतें

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- अनहद, जिसका अर्थ है- अनाहत या सीमातीत। प्रस्तुत है पुष्पिता अवस्थी की कविता- इतिहास की इमारतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शताब्दियाँ ढोती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमो झील की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तटवर्ती उपत्यकाओं में बसे गाँवों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरहवीं शताब्दी से बसी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास की बस्तियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राचीन चर्च के स्थापत्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलता है धर्म का इतिहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास की इमारतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोलती हैं अतीत का रहस्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता और धर्म के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध का इतिहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोया है आल्पस की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमो और लोगानो घाटी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूम रहा है झील की लहरियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत का विलक्षण इतिहास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसंत और ग्रीष्म में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील के तट में गमक उठते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों के रंगीले झुंड।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीन प्रकृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील के आईने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखती है अपना झिलमिलाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीन सौंदर्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील का नीलाभी सौंदर्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जैसे पिघल उठे हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलम और पन्ना के पहाड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के रसभरे आदेश से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील के तटीले नगर-भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टँगी हैं पत्थर की ऐतिहासिक घंटियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी टन-टन सुनता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथरिया आल्पस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात-दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसका संगीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाती हैं अनवरत झील की तरंगें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तट से लग कर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना जा सकता है जिसका अनहद नाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील का अनहद नाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जल के सौंदर्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना डूबे ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिया जा सकता है जल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे आँखें जीती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील-सुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बग़ैर झील में उतरे-उतराये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील के दोनों पाटों के गाँव घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जगमगाहट में मनाते हैं रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव-दीपावली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे काशी की कार्तिक पूर्णिमा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती हो रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील के मनोरम अभिवादन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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