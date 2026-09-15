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आज का शब्द: अभीत और उर्मिलेश की कविता- हम मन के विपरीत लिखें

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- अभईत, जिसका अर्थ है- निडर, निर्भय। प्रस्तुत है उर्मिलेश की कविता- हम मन के विपरीत लिखें 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वे घूँट पियें फिर कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठे गीत लिखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हीं बता दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे हम मन के विपरीत लिखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खादी से दिन जीकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे लिखें रेशमी रातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहे के निब से न लिखीं जातीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने-सी बातें;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंकित वर्तमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे इसे अभीत लिखें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस धारावाहिक जीवन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस-साँस सैंसर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाओं के प्रोड्यूसर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हावी डायरेक्टर हो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अभिनेय न हो उसको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे अभिनीत लिखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज शिल्प मालिक बन बैठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे सर्जन-महल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कथ्य बैरागिरी करता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके होटल में;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में रचना कैसे हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशातीत लिखें। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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