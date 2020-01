जानें ‘अबाइड विद मी’ के गीतकार की कहानी, गणतंत्र दिवस के रिट्रीट समारोह में बजती है यह धुन

गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को ‘बीटिंग द रिट्रीट’ कहा जाता है। इसे 29 जनवरी की शाम को आयोजित किया जाता है। यह न सिर्फ गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है बल्कि सेना को वापस बैरक में भेजने का आधिकारिक संदेश भी होता है। इस समारोह में देश की तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं और पारंपरिक धुनों के साथ मार्चपास्ट करती हैं। यह सभी धुन सेनाओं के बैंड द्वारा बजायी जाती है और ‘अबाइड विद मी’ भी इसमें शामिल है।

अबाइड विद मी एक ईसाई भजन है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को काफी पसंद था। गणतंत्र दिवस से कुछ सप्ताह पहले तक ऐसी खबरें आई थीं कि इस धुन को इस वर्ष समारोह में नहीं बजाया जाएगा। हालांकि बाद में सेना ने खुद ही स्पष्ट किया कि इसे बजाया जाएगा।

Abide with me lyrics

Abide with me; fast falls the eventide;

The darkness deepens; Lord, with me abide;

When other helpers fail and comforts flee,

Help of the helpless, oh, abide with me.



Swift to its close ebbs out life’s little day;

Earth’s joys grow dim, its glories pass away;

Change and decay in all around I see—

O Thou who changest not, abide with me.







I need Thy presence every passing hour;

What but Thy grace can foil the tempter’s pow’r?

Who, like Thyself, my guide and stay can be?

Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.



I fear no foe, with Thee at hand to bless;

Ills have no weight, and tears no bitterness;

Where is death’s sting? Where, grave, thy victory?

I triumph still, if Thou abide with me.



Hold Thou Thy cross before my closing eyes;

Shine through the gloom and point me to the skies;

Heav’n’s morning breaks, and earth’s vain shadows flee;

In life, in death, O Lord, abide with me