बहुत देर हो गयी है महफ़िल उजड़े हुए।

हम , एक अजीब इम्तिहान में उलझे हैं।

किस किरदार-ओ-दास्तान में उलझे हैं।।



बहुत देर हो गयी है महफ़िल उजड़े हुए।

मगर, हम अभी तक मैदान में उलझे हैं।।

-यूनुस खान

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2 घंटे पहले