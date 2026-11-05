यूं तर्क-ए-ताल्लुक़ ना करना पड़े हमे। तय करें कि,जयचंद की हार रोज़ हो।

ख़ुदा करे, चिराग़ों की क़तार रोज़ हो।

हर सिम्त, ये मौसम-ए-बहार रोज़ हो।।



ढूंढ ढूंढ कर,अंधेरों को मिटाना होगा।

यूं उजालों से रौशन,ये दयार रोज़ हो।।



ये चहल-पहल और ये जश्न के मंज़र।

खुशी के नज़ारों की भरमार रोज़ हो।।



एक-दूजे का दुख-दर्द, महसूस करेंगे।

हमारे दरम्यां,अब ये इकरार रोज़ हो।।



मिलजुल कर , ऐसे जतन करेंगे अब।

इस पार से , कश्ती उस पार रोज़ हो।।



ये सुबह-शाम, यूं संवारते हैं इस तरह।

शर्मिंदा, ये फांसले-ओ-दरार रोज़ हो।।



यूं तर्क-ए-ताल्लुक़ ना करना पड़े हमे।

तय करें कि,जयचंद की हार रोज़ हो।।



हद-ए-निगाह तक , फूल ही फूल हों।

अब फूलों से पस्त , ये खार रोज़ हो।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले