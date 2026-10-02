हर मोड़ पर

हर मोड़ पर वो सिक्का उछाल लेता है।

हस्ब-ए-जरूरत, मानी निकाल लेता है।।



अफ़सोस है वो कैसा हमसफ़र है मेरा।

मुझे गिराकर, खुद को संभाल लेता है।।

-यूनुस खान

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34 minutes ago