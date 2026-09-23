मैं नशेमन कहूं,कि आशियाना कहूं।

कैसे भुलाऊं, मैं दर-ओ-बाम घर के।

याद आते हैं सुबह-ओ-शाम घर के।।



मैं नशेमन कहूं,कि आशियाना कहूं।

तसव्वुर में बसे हैं, सब नाम घर के।।

-यूनुस खान

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