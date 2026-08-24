तेरे तसव्वुर से निकलना,आसान न था

तेरे तसव्वुर से निकलना,आसान न था।

राह में गिरकर संभलना,आसान न था।।



तुम हमसफर बने,तो बड़ा अच्छा लगा।

ताउम्र , तन्हा चलना तो आसान न था।।



तेरी आमद के इंतजार में,ये शाम ढली।

वरना यूं दिन का ढलना,आसान न था।।



अहद-ए-वफा ना लेकर, बच गये आप।

वादा करके, यूं बदलना आसान न था।।



जुगनुओं को देखा,तो जल उठे चिराग।

बुझते दियों का जलना, आसान न था।।



सावन बरसा, तो सहरा भी मचल उठा।

ऐसे तपिश का मचलना,आसान न था।।



बागबां की मेहनत , रंग लायी आखिर।

सूखे शजर का फलना, आसान न था।।



हिज़्र से फुर्सत मिली,ख़्वाब देखे हमने।

इस तरह ख़्वाब देखना,आसान न था।।



-यूनुस खान

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एक घंटा पहले