एक फांसला

वो जो एक फांसला दरम्यान रखता है।

बस, ये फ़ैसला मुझे परेशान रखता है।।



नज़रों से क़त्ल करने में माहिर है बड़ा।

मगर ब-ज़ाहिर चेहरा नादान रखता है।।

-यूनुस खान

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54 मिनट पहले