मेरी पहचान है नाम-ए-नवा बाप का।

कोई क्या हक़ अदा कर सका आपका,

किस क़दर है बड़ा मर्तबा बाप का।



सर झुकाते हैं अहल-ए-नज़र आज भी,

जब बयाँ हो कहीं तज़्किरा बाप का।



मेरी तक़दीर पर नाज़ हो भी अगर

उसमें शामिल है फ़ैज़-ए-दुआ बाप का।



मेरे किरदार की पाकीज़गी का सबब,

मेरी रग-रग में है रंग-ए-वफ़ा बाप का।



मैं कहाँ और कहाँ उनकी अजमत का हक़,

मेरी तहरीर में क्या बयाँ बाप का।



जिसकी निस्बत से मिलता है मुझको वक़ार,

मेरी पहचान है नाम-ए-नवा बाप का।



— वकील अहमद रज़ा

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25 मिनट पहले