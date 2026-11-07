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चलते-चलते कब ज़िंदगी की शाम हो जाए।

Vishwambhar Sati

Vishwambhar Sati

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                            हिमालय की गोद में एक गाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूस की एक सुबह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर-बाहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ की मोटी चादर के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हुआ था जन्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा मेरी माँ कहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर छोटा था पर मन बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुरुआती दौर कठिन था पर हौसला बुलंद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन मासूम था पर डगर कठिन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भरपेट खाना तो कभी भूखे सो जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजालों-अंधेरों, धूप-छाँव में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बढ़ रहा था जीवन के राहों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौब, नारायण बगड़ और फिर कर्णप्रयाग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं था मंज़िलों की तलाश में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन लहरों की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक, हिलोरें खाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ रहा था आगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्णप्रयाग मार्ग से, मैं पहुँचा था श्रीनगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा का केंद्र, संस्कृति का था नगर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात-दिन, सुबह-शाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन परिश्रम आया था काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्या वाचस्पति की उपाधि हासिल करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचा था मैं मुकाम पे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर डगर अभी भी कठिन थी पनघट की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मुझे आजीविका की तलाश थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब एक सुनहरा पल आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने निश्चित मुकाम पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप-छाँव की तरह जीवन गतिशील था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं पत्थरों पर लकीर खींचने में मशगूल था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डी.लिट् की उपाधि हासिल कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और मंज़िल मैंने पाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन तो बस में कहाँ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो मंज़िलों की तलाश थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीनगर से मध्य प्रदेश, अफ़्रीका, और फिर चीन होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिज़ोरम पहुँचा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के स्वर्णिम पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मशगूल था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ में, कर्मों की आहुति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पा ली थी उच्चतम अनुभूति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ सरस्वती के आशीष के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पहुँचा था वरिष्ठतम की ओर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का तो पता नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हौसला बुलंद था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इल्म इस बात का भी था कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते-चलते कब ज़िंदगी की शाम हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- विश्वम्भर प्रसाद सती
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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