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हर मन और पूरे समाज में फैल जाए।

Vishwambhar Sati

Vishwambhar Sati

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                            भारत की पुण्यभूमि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपोत्सव मनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवास, निवास, घर-आँगन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपों से सजाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकवानों की होती है भरमार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मिलकर खाते और खिलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव-देवियों की आराधना करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन को निर्मल बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकवान परोसते हैं पशुओं को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़ियों को दाना देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम को दूर कर प्रकाश फैलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपों को प्रेम से जलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सदियाँ बीत गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन का अँधेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी तरह मिटा न सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में खिंची विभाजन की रेखाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तक पाट न सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम स्वयं ही अपने शत्रु बन बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही इच्छाओं में उलझ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मुटाव और भेदभाव की आग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप से ही दूर हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ऐसा नहीं होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, मिलकर करें यह प्रयत्न।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश-पर्व के शुभ अवसर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में लें एक पावन प्रण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम शिव बाबा की संताने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी जागृति मन में लाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, मिलकर दीप जलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती का अंधकार मिटाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदुस्तान की जय हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा संकल्प करें सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के सम्मान और स्वाभिमान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर सँजोएँ हम सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश फैले हर आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मन-मंदिर का तम मिट जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, सद्भाव और अपनत्व का दीप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हृदय में जगमगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, प्रेम-भाव से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल-बैठकर यही सोचें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीप से दूसरा दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उजाला घर-आँगन से बढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन और पूरे समाज में फैल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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