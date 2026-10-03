इश्क़ दफ़न है कहीं दिल के कोने में

इश्क़ दफ़न है कहीं दिल के कोने में

कहीं सामने आए तो राज़ ना खुल जाए



पन्ने भर पलट-पलट कर तेरी तारीफ़ लिखी

मगर हम तुम्हें चाहते हैं ये लिख न पाए



आए तो थे तेरे शहर में हम

लेकिन तुमसे मुलाक़ात हो न पाए



सच्चा वाला इश्क़ किया था हमने

लेकिन तुम पूरा कर भी न पाए



शयन से उठता हर रोज़ सुबह

बस तेरी ही याद आए



प्यार तो था मगर कह नहीं पाए



तक़ल्लुफ़ इश्क़ की हम नुमाइश कर न पाए

आरज़ू भी थी तमन्नाएँ भी थीं

मगर तुम मेरी आशिकी को समझ न पाए



जब तक देखा चेहरा ज़ुल्फ़ों से हटाके

लगा चाँद का टुकड़ा ज़मीं पे उतर आए



बात हुई थी दिल लगाने की

लेकिन तुम नज़रें भी न मिला पाए



प्यार तो था मगर कह नहीं पाए



रुक कर पूछ लिया होता श्रुति हाल ए दिल

अब भी तड़प है तेरे प्यार में

क्या पता वो इश्क़ तुम्हें दोबारा हो जाए



प्यार तो था मगर हम कह नहीं पाए।

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एक घंटा पहले