आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ishq dafan h kahi dil ke kone me
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

इश्क़ दफ़न है कहीं दिल के कोने में

Vishu King

Vishu King

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            इश्क़ दफ़न है कहीं दिल के कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सामने आए तो राज़ ना खुल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्ने भर पलट-पलट कर तेरी तारीफ़ लिखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हम तुम्हें चाहते हैं ये लिख न पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए तो थे तेरे शहर में हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुमसे मुलाक़ात हो न पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा वाला इश्क़ किया था हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुम पूरा कर भी न पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शयन से उठता हर रोज़ सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरी ही याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार तो था मगर कह नहीं पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तक़ल्लुफ़ इश्क़ की हम नुमाइश कर न पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरज़ू भी थी तमन्नाएँ भी थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम मेरी आशिकी को समझ न पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक देखा चेहरा ज़ुल्फ़ों से हटाके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा चाँद का टुकड़ा ज़मीं पे उतर आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हुई थी दिल लगाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुम नज़रें भी न मिला पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार तो था मगर कह नहीं पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक कर पूछ लिया होता श्रुति हाल ए दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी तड़प है तेरे प्यार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता वो इश्क़ तुम्हें दोबारा हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार तो था मगर हम कह नहीं पाए।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree