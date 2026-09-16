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Urdu Poetry: मेरी इक छोटी सी कोशिश तुझ को पाने के लिए

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            मेरी इक छोटी सी कोशिश तुझ को पाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन गई है मसअला सारे ज़माने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत मेरी उम्र मैं बच्चा निराले मेरे खेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ने दीवारें उठाई हैं गिराने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त होंटों से मिरे वो भी खुरच कर ले गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक तबस्सुम जो था दुनिया को दिखाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमाँ ऐसा भी क्या ख़तरा था दिल की आग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी बारिश एक शोले को बुझाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत टपकती थी अगरचे फिर भी आ जाती थी नींद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर तक हँसता रहा उन पर हमारा बचपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तजरबे आए थे संजीदा बनाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं 'ज़फ़र' ता-ज़िंदगी बिकता रहा परदेस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी घर-वाली को इक कंगन दिलाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ ज़फ़र गोरखपुरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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