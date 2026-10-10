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Social Media Poetry: बदन तो है मिट्टी का हिस्सा दिक़्क़त ये है

Kavya Desk

काव्य डेस्क

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                            बदन तो है मिट्टी का हिस्सा दिक़्क़त ये है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज़ है बारिश घर है कच्चा दिक़्क़त ये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज़ आँधियाँ उमड़ रही हैं सर के ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहराओं के बीच है रस्ता दिक़्क़त ये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घेरे मुझको खड़े हुए दुश्मन के जत्थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और युद्ध में हूँ मैं निहत्था दिक़्क़त ये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरदारों के दिल के फ़ासले बढ़ने लगे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़त्म होने को क़िस्सा दिक़्क़त ये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दिल की फ़ितरत में है सिर्फ़ वफ़ाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका दिल है चोर उच्चका दिक़्क़त ये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलना झुलना तेज़ हवाओं से है उसका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ डाल का सूखा पत्ता दिक़्क़त ये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग हवा मिट्टी और पानी के वज़ूद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस्म है मेरा जैसे हुक़्क़ा दिक़्क़त ये है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ सुरेन्द्र चतुर्वेदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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